Patricia Navidad perde l'assorbente in diretta e continua a cantare

Non si è scomposta e anche quando durante l'esibizione in diretta ha perso l'assorbente, Patricia Navidad ha continuato a cantare. Incidente mattiniero per l'artista messicana durante lo show "Despierta America" trasmesso negli Stati Uniti dal canale Univision. Abito corto verde e passi di danza sensuali: all'improvviso si vede un salva-slip che scivola sulle gambe abbronzate. Nessun imbarazzo, però. The show must go on.