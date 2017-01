Pasqualina Sanna al cantante del Volo: "O ci fidanziamo o ti mollo"

Insomma per Pasqualina è finito il tempo dei giochi e ora chiede chiarezza al cantante del Volo: "Averti come amico speciale, uscire insieme non mi basta più. Vorrei che il nostro rapporto diventasse ufficiale, una cosa seria. Non voglio accettare un tuo bacio sapendo che, dopo di me, potresti baciarne altre mille".



A dispetto della apparenze, la Sanna ammette di essere una ragazza all'antica e di voler andare fino in fondo con lui solo quando capirà che le sue intenzioni sono serie. "Finora non ho mai ceduto alle tue avance perché non riesco a fidarmi di te fino in fondo. Ti chiedo di fare una scelta: scegli me".