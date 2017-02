Pasquale Laricchia, l'ex gieffino non ha sfondato in tv e passa alla radio

Una nuova vita. E' quella che sta vivendo Pasquale Laricchia. Il concorrente della terza edizione del "Grande Fratello" voleva sfondare in televisione ma invece ha trovato successo in radio. Ogni fine settimana conduce un programma su Radio Studio Più che si intitola come il suo tormentone nella Casa, "J so fort". Racconta a "Settimanale Nuovo": "E' uno spazio all'insegna del divertimento e della buona musica. Se sono diventato popolare è merito della mia goliardia".