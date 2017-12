Parla il mister Friuli di colore: "Mi sono commosso a ricevere questo premio"

"Sono andato per vincere e mi sono commosso a ricevere questo premio. Ovviamente uno di colore che vince Mister Friuli Venezia Giulia crea uno scandalo". Ospite in esclusiva del salotto di Pomeriggio Cinque Alioune Diouf, il giocatore di basket senegalese 18enne che ha vinto a sorpresa il concorso di bellezza del Friuli. "Ci sono state delle polemiche però io non le ho volute ascoltare. Non ho voluto guardare nessun commento perché temevo mi facessero male, in ogni caso ne ho ricevuti più positivi che negativi", spiega ancora Alì come lo chiamano gli amici. "Sono arrivato qui da 5 anni e mi sono integrato bene", racconta sempre il giovane che vive a Cividale del Friuli. E se da un lato il salotto si è diviso tra chi sostiene che non possa rappresentare la bellezza nordica dei friulani, dall’altro tutti sono rimasti colpiti dalla sua bellezza, soprattutto la padrona di casa Barbara d’Urso a cui Alì risponde prontamente: "Io sono bello, ma tu non scherzi nemmeno".