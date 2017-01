Paperissima Sprint, Vittorio Brumotti: "In estate divento pasticcione"

A "Striscia la Notizia" Vittorio Brumotti smaschera gli sprechi e le ingiustizie italiane insieme al Gabibbo, ma quando arriva l'estate si lascia andare grazie a " Paperissima Sprint ". "Viene fuori il mio lato umano e pasticcione , un po' bimbo e un po' Peter Pan" ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni. Per lui è la sesta edizione nel preserale estivo di Canale 5 , che quest'anno vede come protagonista femminile Maddalena Corvaglia.

"A Striscia, con il Gabibbo, denunciamo in chiave ironica lo spreco di denaro pubblico. Sono il Brumotti tatuato che non sbaglia mai, mentre qui divento più giocoso: mi travesto, recito e gioco a fare l'attore". Per lui il segreto del successo di Paperissima è "la leggerezza. Lascio da parte la tutina, il caschetto e la bici da corsa. Indosso vestiti di tutti i generi: dall'indiano all'antico romano".



Sua compagna d'avventura quest'anno è l'ex Velina Maddalena Corvaglia, con cui è scattato subito il feeling: "Siamo due maschiacci e, anche se diversi, siamo alla fine due atleti. Maddalena è molto fisica, si butta di qua e di là senza paura, accanto a lei devo darmi da fare il doppio!".



Le sue papere preferite sono "quelle con gli animali. Sono puri, mi fanno proprio divertire", mentre la sua figuraccia più grande è stata proprio con la bicicletta: "Mi sono schiantato contro la rete di un cancello e sono rimbalzato indietro. Ma per arrivare a fare numeri notevoli con la bici è fondamentale imparare a cadere".