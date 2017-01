Paolo Sorrentino, dopo l'Oscar pronto per la serie "The Young Pope"

11:41 - "I segni evidenti dell'esistenza di Dio. I segni evidenti dell'assenza di Dio. Come si cerca la fede e come si perde la fede. La grandezza della santità, così grande da ritenerla insopportabile. Quando si combattono le tentazioni e quando non si può fare altro che cedervi". Il regista Paolo Sorrentino descrive così "The Young People", serie tv in otto episodi che si appresta a dirigere con Jude Law protagonista nei panni di Pio XIII.

"Il duello interiore tra le alte responsabilità del capo della chiesa cattolica e le miserie del semplice uomo che il destino (o lo spirito santo) ha voluto come Pontefice - dice ancora il regista - Infine, come si gestisce e si manipola quotidianamente il potere in uno stato che ha come dogma e come imperativo morale la rinuncia al potere e l'amore disinteressato verso il prossimo. Di tutto questo parla The Young Pope".



Le riprese inizieranno in estate e proseguiranno fino all'inizio del 2016. La produzione avrà luogo principalmente in Italia, ma farà anche tappa all'estero con riprese in USA, Africa e Porto Rico.