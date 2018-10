Non passa di certo inosservato Paolo Sassi. Gli orecchini grandi ed eccentrici hanno incuriosito Barbara d'Urso che l'ha scoperto lanciandolo come opinionista a "Pomeriggio Cinque". Amico di Lisa Fusco, è stato invitato in trasmissione a parlare di "Grande Fratello Vip", ed ha stupito tutti quando con cognizione di causa si è addentrato sul "caso" Enrico Silvestrin e la famosa vicenda "omofobia". Ora è diventato un abitué del salotto pomeridiano.