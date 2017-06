Paolo Limiti, la volta che fu vittima di "Scherzi a parte"

Un personaggio del calibro di Paolo Limiti non poteva non attrarre gli sguardi indiscreti e sospetti degli autori del programma televisivo "Scherzi a Parte", che infatti alcuni anni fa decisero di giocargli un tiro davvero mancino.

Con la complicità di Alessandro Branchero, riuscirono a toccare l'artista nel vivo di una delle sue passioni: il collezionismo. Trafugarono numerosi oggetti della sua storica collezione facendoglieli trovare sulle bancarelle di un rigattiere che di minuto in minuto appariva sempre più come un vero e proprio ricettatore.

Lo scherzo non finì proprio benissimo: Paolo Limiti, infatti, credendosi derubato chiamò la polizia, ma, come dimostra lui stesso, a posteriori riuscì comunque a riderci su.