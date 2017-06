Paolo Limiti, la collezione di cimeli sarà esposta in biblioteca

Milano ha voluto rende omaggio a Paolo Limiti, scomparso a 77 anni, mettendo in mostra la sua collezione di cimeli. Ad annunciarlo l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, precisando che i pezzi saranno trasferiti in una biblioteca per consentirne la consultazione da parte del pubblico: "Milano saluta per sempre Paolo Limiti, autore sensibile e spirito brillante che ha saputo cogliere nello spettacolo il valore di rappresentazione dell'evoluzione dei costumi".