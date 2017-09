Come spiega Giovanna, "nove mesi prima della morte Paolo ha scoperto la malattia, e dopo qualche giorno è stato operato". Di lì a poco la donna ha raggiunto il conduttore, che le ha rivelato che avrebbe dovuto fare la chemioterapia. "A Pina, la sua governante, chiedeva sempre se io fossi venuta", dice l'amica di Limiti, che ha poi spiegato come, per risollevargli il morale, fosse solita cantargli "le canzoni napoletane, che lui amava".



"L'ultima canzone è stata bellissima. Lui amava molto 'Era de maggio'. Stava solo con gli occhi chiusi, e non parlava più. Gliel'ho cantata tutta. A un certo punto ha aperto gli occhi e gli sono scese due lacrime. Lui amava Napoli tantissimo, in maniera meravigliosa".