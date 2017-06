Paolo Limiti ha avuto una vita emozionante, ricca di esperienze. Nel 2003 gli è toccata anche l'intervista scherzosa di Fabio Volo, padrone di casa a "Smetto quando voglio".

Il poliedrico artista dalla risata inconfondibile è riuscito a sorridere a tutte le battute del conduttore, dimostrando anche una notevole e invidiabile riserva di autoironia, del resto, come ha detto in quella stessa occasione: "Quando sei in televisione devi essere te stesso, tanto o ti comprano o ti buttano via, e se dopo un po' si accorgono che sei finto, ti buttano via lo stesso".