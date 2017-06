Paolo Limiti, il paroliere di Mina

Sono numerosi i cantanti che hanno portato sul palco le canzoni scritte da Paolo Limiti. Impossibile ricordarli tutti.

Il primo testo, Paolo Limiti lo ha firmato nel 1964: "Mille ragazzi fa" per Jula de Palma.

Quindi "Kicks", cantata da Caterina Caselli. E poi il sodalizio con Mina: "Sacumdì, sacumdà", "Un'ombra", "Dai, dai domani", "Bugiardo e incosciente", "Ero io, eri tu, era ieri", "Lui, lui, lui", "Cuore amore cuore" e "Che nome avrà", tanto per citare le più note.

Come dimenticare, poi, "Vendetta" o "Amarlo io" scritte per Iva Zanicchi, "Una musica" per i Ricchi e poveri o "Voglio ridere" per i Nomadi?

Ricordare l'intera carriera da paroliere di Paolo Limiti sarebbe davvero impossibile.