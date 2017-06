Difficile riassumere la straordinaria carriera di Paolo Limiti, l'uomo che custodiva la "memoria della televisione" non amava troppo ricordare agli altri tutto ciò che aveva fatto.

Si lascia eccezionalmente andare ai ricordi in questa intervista del 2010, rilasciata nel salotto pomeridiano di Barbara d'Urso: "Ho scritto parecchie canzoni per Mina. La più importante, almeno per me, è senza dubbio 'Bugiardo e incosciente'. Il nostro incontro è stato cruciale per me".

Grande divulgatore, amante del nazional popolare, Paolo Limiti è stato un protagonista della tv. La sua collaborazione con la Rai era cominciata nel 1968 grazie a Luciano Rispoli.

Come paroliere ha lavorato con tutte le star italiane della canzone dalla Vanoni a Jula De Palma, Dionne Warwick, Donovan, Peppino di Capri, Loretta Goggi, Mia Martini, Al Bano e Romina Power e tanti altri.