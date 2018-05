Paolo Liguori, lo "Straccio" che ha rilanciato Tgcom24

Chi lo nominò direttore di Tgcom24 nel 2015, facendolo subentrare ad Alessandro Banfi, non può non aver tenuto conto del suo pedigree di giornalista da marciapiede, munito di un senso quasi ‘animale’ della notizia. Tra gli obiettivi ipotizzabili spiccava quello di conferire alla rete all news di Mediaset un profilo chiaramente riconoscibile, magari anche dal sapore corsaro, ma non per questo meno attento alla ritmica e alla credibilità delle notizie.



Un cambio di passo che ha messo insieme due filosofie apparentemente opposte. Da una parte era necessario rispettare la sintassi più ortodossa delle breaking news, ispirata a quei valori di obiettività che non venissero meno alla funzione intrinseca di quel tipo di canali. Utili a questo scopo, cosa che Liguori ha saputo implementare, le sinergie con le altre realtà informative di Mediaset e il travaso di validi volti con le altre testate. Parliamo di ottimi professionisti come Benedetta Corbi, Alan Patarga, Elena Tambini, Manuela Boselli, Federico Novella, Micaela Nasca, Claudia Vanni e Fabio Marchese Ragona.



Dall’altra – bisogna dirlo – andava servito anche il ‘piatto forte’, il brand identificativo del nuovo direttore, rappresentato dallo storico "Fatti e Misfatti", trasmissione decennale in cui Liguori celebra la "messa cantata della politica" che si è perfettamente integrata nel palinsesto quotidiano.



Per chi non l’avesse mai vista, la ‘funzione’ si articola così. Il direttore introduce l’argomento del giorno che dà il la alla puntata e lancia la palla gli ospiti, solitamente giornalisti, politici e opinionisti di spicco. Il programma si fonde geneticamente con la forte personalità del suo conduttore che – piccola nota di colore – arriva perfino a prestare la propria voce canticchiando la sigla di inizio.



A scanso di equivoci, il punto di vista che funge da filo conduttore alla rubrica è, da subito, molto chiaro. "Straccio" ricorda a chi è a casa di avere una netta e riconoscibile opinione sulla storia (o il misfatto) del giorno. Ma non per effetto di una sua appartenenza al cosiddetto "palazzo berlusconiano", bensì grazie a un cordone ombelicale ben funzionante e collegato con la pancia del paese. "La gente mi telefona, legge i social, mi parla per strada" sottolinea a più riprese, assumendo anche posizioni non necessariamente in linea con il suo mondo culturale di riferimento.



Se vogliamo usare una metafora teatrale greca, Liguori è al tempo stesso il ‘corifeo’ (capo del coro), che giudica e decodifica i fatti che avvengono; e l’attore, cioè colui che li interpreta, quando si rende conto che la gente a casa potrebbe non essere in grado di afferrare il dipanarsi della storia.



Un esempio recente di questo doppio ruolo si è avuto dal confronto- scontro, andato in onda qualche giorno fa, tra Liguori e Simona Malpezzi, esponente Dem. Per evidenziare le incertezze e le contraddizioni del PD guidato ufficiosamente da Renzi ma ufficialmente da Martina, il direttore di Tgcom24 è ricorso alla figura ‘unificante’ di Togliatti: "Parliamoci chiaro: nel vostro statuto non è neanche previsto il congresso. Ci sono solo le elezioni primarie della persona. Non come ai tempi di Togliatti, che dettava la linea comune a tutti facendola annunciare pubblicamente proprio da chi era contrario. Questa cosa è finita. Non c’è neanche più questo. Per questo non volete contarvi". Per una volta, a finire come uno Straccio è stata la malcapitata Malpezzi…