Paolo Brosio torna a camminare dopo l'operazione

Intervento alla gamba riuscito per Paolo Brosio, che su Facebook ha tranquillizzato i fan con un video in cui lo si vede muovere i primi passi dopo l'operazione, sostenuto dalle stampelle e seguito da vicino dalle infermiere. "Cari amici, sto imparando di nuovo a camminare...piano, piano! Un abbraccio ed un saluto a tutti. Grazie per i vostri numerosi messaggi!" ha ringraziato Brosio a margine della clip.