Paolo Bonolis: "Torno ad Avanti un altro"

11:31 - Paolo Bonolis è pronto a tornare ad "Avanti un altro" dalla prossima stagione, ma già in questa regalerà qualche "sorpresa" con l'amico Gerry Scotti. D'altronde, come sottolinea lui stesso, la trasmissione l'ha scritta lui con i suoi collaboratori. Non solo. Il conduttore assicura che rifarebbe "volentieri" sia "Ciao Darwin" sia "Il senso della vita" e tornerebbe anche a presentare il Festival di Sanremo.

"Ho condotto due edizioni del Festival - racconta Paolo in un'intervista al free press MI-Tomorrow - figlie di un'idea: nel 2005 era una novità, nel 2009 l'ho perfezionata, ho notato che quel format è stato quasi sempre replicato negli anni successivi. Carlo Conti ha fatto un ottimo lavoro, con il suo stile: quello di presentare lo spettacolo, non di farlo. Detto ciò, lo rifarei laddove me lo chiedessero, ma con un'idea di rinnovamento assoluto".



Compagni di viaggio? "Non posso prescindere da Luca Laurenti - risponde Bonolis - ma aggiungo Lorenzo Cherubini, tra le penne più belle nel panorama della musica internazionale, e Corrado Guzzanti, che mi piace da morire per il suo modo di fare satira".



Bonolis è instancabile, ma accenna all'idea di un possibile addio alla tv: "Cerco di essere sempre il più comprensibile possibile. Quando mi renderò conto di non esserlo più, smetterò e dedicherò più tempo ai miei figli. Tutti portiamo dentro una o più eccellenze, la grande fortuna è scoprirle. Io ho potuto incrociare la comunicazione, esaltandomi all'idea di trasferire il pensiero in parole e far stare bene la gente".