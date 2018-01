Paolo Bonolis torna con "Avanti un altro" e rivela: "Non si sa mai cosa può succedere"

Dall'8 gennaio torna il quiz a premi condotto da Paolo Bonolis , "Avanti un altro". In onda nel preserale di Canale 5 , la settima edizione vedrà il presentatore sempre affiancato da Luca Laurenti alle prese con le caratteristiche inalterate del format. "Le novità sono figlie di ogni singola puntata, dell'enorme fila di concorrenti che provano a giocarsi il tutto per tutto", rivela Bonolis in un'intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Dalla precedente edizione resta "Il Salottino", "un posto popolato di personaggi comuni, sempre diversi, che ai concorrenti fanno domande su temi scelti da loro, su passioni che riguardano la loro vita". Alla domanda se cambia qualcosa nel meccanismo del gioco, Bonolis risponde: Ci saranno nuove tipologie di domande. Ma non bisogna fare particolari cambiamenti al programma che già di per sé è un'alchimia di tutti i colori possibili"



A proposito dei personaggi che costellano il programma, il conduttore ammette che l'unione fa la forza: "Non è il singolo elemento che fa la trasmissione, è l'insieme. C'è la volontà da parte di tutti di vivere con allegria quell'ora di trasmissione che offriamo al pubblico". A Sorrisi rivela anche che "mi concedo il lusso di improvvisare e di fare ciò che mi va: non si sa mai cosa può succedere".



Per quanto riguardo il rapporto professionale con Laurenti svela: "Con Luca lavoriamo insieme in sintonia da più di 30 anni ma nella vita no. La tv è il nostro universo parallelo dove parliamo due lingue diverse, ma ci capiamo alla perfezione".