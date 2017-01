Paolo Bonolis show all'Arena di Verona con Belen ed Elena Santarelli

Mercoledì 3 giugno, in prima serata, Canale 5 presenta l'anteprima televisiva della stagione lirica areniana con " Arena di Verona 2015 – Lo spettacolo sta per iniziare ". Per la prima volta, padrone di casa d'eccezione è Paolo Bonolis . Affiancato da Belen Rodriguez ed Elena Santarelli . Una serata dedicata alla grande musica live. " Guest star " della serata la leggenda del rock mondiale Brian May , fondatore dei Queen .

Uno spettacolo internazionale unico e irripetibile, una serata evento dedicata al bel canto, al melodramma, a quelle romanze ed arie straordinarie che hanno creato il mito areniano e anche alla storia della più grande musica rock e pop di tutti i tempi. Imperdibili i momenti più suggestivi delle opere del Festival areniano 2015 nelle loro sontuose rappresentazioni, come Nabucco, Aida, Tosca, Il Barbiere di Siviglia, Romeo Et Juliette e Carmina Burana.



May eseguirà con Kerry Ellis i più grandi successi della storica band inglese accompagnato dall'orchestra e dal coro dell'Arena. E ancora, Nina Zilli interpreterà "Back to black" dell'indimenticabile Amy Winehouse, mentre il soprano Jessica Nuccio proporrà la suggestiva "Memory" dal musical Cats. Grande protagonista l'Orchestra areniana e i suoi 101 musicisti, diretti, per le parti d'opera, dal Maestro Andrea Battistoni, e, per le parti pop, rock e jazz, dal Maestro Peppe Vessicchio; con loro, 157 artisti del Coro, 40 ballerini e le masse artistiche areniane – oltre 200 artisti – nei loro splendidi costumi.