Paolo Bonolis mattatore del "Maurizio Costanzo Show"

Terzo appuntamento su Rete4 con il "Maurizio Costanzo Show" domenica 29 novembre alle 21.20. Costanzo intervista il ministro degli Interni Angelino Alfano e gli legge la lettera che Dario, fratello di Valeria Solesin, gli ha scritto. E a seguire imperdibile one to one del conduttore con lo showman Paolo Bonolis e molti altri ospiti.