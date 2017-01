Paolo Bonolis fa cantare le star con "Music"

Da Gianna Nannini a Loredana Bertè . E ancora Simon Le Bon , John Travolta e Anastasia . Tutto è pronto per musica, il nuovo show di Canale 5 in onda da mercoledì 11 gennaio in prima serata. Paolo Bonolis con l'aiuto di Luca Laurenti farà cantante alle star il brano o del cuore. "E' divertente condividere le canzoni della vita", spiega il conduttore a " Tv Sorrisi e Canzoni ".

Due puntate e una speciale con il "meglio di" e il dietro le quinte, in cui cantanti, oltre a quelli già citati, come Tony Hadley, Nek, Francesco Renga, Morgan, Antonello Venditti e The Kolors intonano la hit più amata.

"Non vengono a celebrare se stessi - prosegue Bonolis - ma chi ha permesso loro di diventare gli artisti che sono oggi. E' una trasmissione senza gara, non vince nessuno, non ci sono premi, non c'è una giuria. C'è semplicemente il piacere della musica".

E ci sarà anche Laurenti: "Con lui viviamo dei momenti di musica e divertimento. Non poteva mancare, ha una bellissima voce".