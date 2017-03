Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che bacio ad "Avanti un altro"!

Per una volta non sono state le curve prosperose della Bonas ad attirare l'attenzione ad "Avanti un altro". Laura Cremaschi è intervenuta in favore del concorrente con una previsione 'bollente' nascosta nella scollatura: "Luca Laurenti e Paolo Bonolis presto annunceranno la data del loro matrimonio". I futuri sposi prima si sono guardati un po' imbarazzati, ma incitati dal pubblico si sono poi lasciati andare ad un rapido bacio sulle labbra.