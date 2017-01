Paolo Bonolis: "Dopo anni mi vendico di Scherzi a Parte"

11:09 - Paolo Bonolis si prepara per le due serate-evento di "Scherzi a Parte", in onda il 12 e il 19 gennaio su Canale 5. Una sorta di rivincita per il presentatore, che anni fa fu vittima del programma: "Ad un torneo di tennis avevo un arbitro che mi chiamava tutto fuori, anche quello che era dentro di due metri - ricorda sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni - Essendo io un po' accanito a livello sportivo me l'ebbi a male, mi mandò in tilt".

In questa nuova versione le beffe di "Scherzi a Parte" saranno più elaborate e i telespettatori potranno assistere a tutte le fasi preparatorie. "Gli scherzi sono fatti con uno spirito diverso - racconta il conduttore - Le Iene hanno fatto un gran lavoro preventivo per individuare le fragilità e le debolezze della vittima".



"E poi la preparazione è interessante - continua - Per esempio per Paolo Ruffini c'è stata tutta una mappatura tecnica alla 'Mission Impossible' su come si è arrivati a portare determinati oggetti sul luogo. Gli scherzi sono azzeccati perché si capisce qualcosa di te che altrimenti sarebbe stata impercepibile".



D'altra parte il conduttore ama organizzare scherzi e svela che la sua beffa più riuscita fu "ai tempi di Tira e Molla, quando io e Lucio Presta facemmo credere a due dirigenti Mediaset che l'autore della sigla, Danilo Aielli, fosse il vero creatore di Yesterday. Il giorno dopo sulle scale si misero dietro di lui a canticchiarla. Noi avevamo avvertito Danilo, che si girò espressione addolorata mentre quei due si davano di gomito".