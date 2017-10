Paolo Bonolis, coccole a Sonia nel mare di Formentera

Sempre più uniti dopo 15 anni di matrimonio, tanto che per loro c'è la tentazione del quarto figlio: sono Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli , che come ogni estate si rilassano a Formentera prima di ritornare ai propri impegni quotidiani. Il conduttore, protagonista anche della prossima stagione televisiva targata Mediaset, coccola con tenerezza la sua amata, e si gode il mare e il sole dell'isola delle Baleari come mostrano le foto del settimanale " Chi ".

In compagnia degli amici Paola Perego e Lucio Presta, manager del presentatore, con la coppia ci sono anche i figli Silvia, Davide e Adele, che si divertono tra giochi in acqua, corse sulla sabbia e tanti baci d'affetto per mamma e papà. Un'estate, come spiega Sonia su Instagram, davvero "piena di amore".