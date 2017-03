Paola Perego si confessa davanti alle telecamere de Le Iene, dopo la chiusura del suo programma "Parliamone Sabato", a causa dell’infelice talk costruito su una serie di stereotipi sulle donne dell’Est. La conduttrice, visibilmente commossa, si definisce "disorientata" e "spaventata". "Mi sento messa in mezzo in una cosa molto più grande di me" racconta in lacrime, e continua: "può essere stata una pagina brutta, ma dal niente è partita un’eco mostruosa su una cosa che non c’è, non esiste".