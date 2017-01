Paola Perego, 50 anni tra successi e bellezza acqua e sapone

Paola Perego festeggia 50 anni, con una carriera televisiva che l'ha vista sempre protagonista. Dal debutto targato 1984 a fianco di Marco Columbro con "Autostop" fino a "Domenica In". In mezzo, il lavoro di annunciatrice Mediaset e sei stagioni di "Forum". Conduttrice di contenitori tv ma anche di reality, negli anni ha messo in campo semplicità e una bellezza acqua e sapone. E' sposata con Lucio Presta , che è anche il suo agente.

Recentemente Paola Perego ha dichiarato alla rivista F: "Sul lavoro ho raggiunto obiettivi che non avevo nemmeno osato sognare". In effetti la sua carriera è costellata da moltissimi successi. Tra le trasmissioni da lei condotte ricordiamo "Mattina in famiglia", "Aspettando Beautiful", "Verissimo", "La talpa", "Buona Domenica", "Al posto tuo", Questa Domenica, "La Fattoria", "Lo show dei record", "Attenti a quei due – la sfida", "La vita in diretta, "Così lontani così vicini, "Il dono".

Oltre a un passato come indossatrice, ha tra le sue esperienze anche una piccola parte nel 2010 in "Distretto di polizia 10", poi a fianco di Barbara De Rossi nel film tv "L'una e l'altra". Gli amori della conduttrice sono senza dubbio i due figli, Giulia e Riccardo, avuti dall'ex compagno Andrea Carnevale, e l'attuale marito Lucio Presta, che ha sposato nel 2011 dopo molti anni di fidanzamento. Su di lui fa confessato: "E' l'amore è il motore della mia vita, insieme al sesso e alla passione, fondamentali per tenere vivo il rapporto di coppia. L'amore col tempo si modifica ma, se è amore, non si spegne né diminuisce".