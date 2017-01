Paola Ferrari per le vie di Milano dopo l'operazione al volto

"La cicatrice la porterò con orgoglio per tutte le donne che lottano contro patologie ancora più gravi", così aveva detto Paola Ferrari al settimanale Gente dopo l'operazione per un carcinoma al viso. L'ex conduttrice de "La domenica sportiva" è apparsa durante una passeggiata a Milano serena e in forma, solo un cerotto trasparente sul viso per un intervento che per fortuna è riuscito perfettamente.