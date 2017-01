Paola Ferrari ha vinto la sua battaglia: "Ho avuto un carcinoma sul viso"

Tanta paura per la giornalista e conduttrice televisiva Paola Ferrari . L'ex regina de "La domenica sportiva" ha confessato al settimanale Gente di aver avuto un carcinoma sul viso, che è stato rimosso qualche giorno fa dopo due ore e mezzo di intervento. "La cicatrice la porterò con orgoglio per tutte le donne che lottano contro patologie ancora più gravi", ha detto.

"Poco prima dell'estate mi hanno diagnosticato un tumore della pelle. - ha raccontato Paola - Un carcinoma basocellulare nodulare infiltrante stava crescendo silenzioso, subdolo sulla parte destra del mio viso. Pochi giorni fa mi hanno operata. Quasi due ore e mezza tra intervento e ricostruzione. Ora inizieranno le cure. Della ferita che scende dal naso sulla guancia e dell'anima. Quella sarà la cicatrice più difficile da rimarginare".



"Ho avuto paura. Ho pianto molto. Cercavo di darmi coraggio ma non è semplice. Ma anche quando mi assaliva lo sconforto ho sempre pensato di essere comunque fortunata. - ha concluso - Perché spero che quello che mi è successo possa essere di aiuto a chi, come me, si trova all'improvviso in un tunnel buio".