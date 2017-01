Paola Caruso, ritocco selvaggio su Instagram: scoppia la polemica

Il web non perdona. Questa volta a finire al centro della polemica è stata Paola Caruso , che ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram , sdraiata sul lettino mentre mette in bella mostra le sue curve. Nulla di strano se non fosse che, a causa di un ritocchino di troppo con Photoshop, l'ombelico è sparito. Sono piovute una valanga di critiche che hanno spinto la naufraga dell' Isola a contrattaccare: "Massa di rosiconi e frustrati".

Il popolo del web si è scatenato con messaggi tipo "Evita photoshop. Dico sul serio. Se non hai le giuste conoscenze rischi di fare una figuraccia", "Stai diventando sempre più ridicola co' sto Photoshop usato malissimo", "Per la serie: l'ombelico è ancora a CayoPaloma", "Ma forse l'ombelico non va più di moda?", "E' tornata dall'Isola con la dipendenza eccessiva di photoshop".

L'ex concorrente de L'isola dei famosi è dovuta intervenire: "Forse ho usato un filtro sbagliato o non ho messo a fuoco la foto ma ecco ditemi dove sta Photoshop il mio ombelico è lì e si vede. Massa di rosiconi, uomini frustrati che odiano le belle donne perché forse cornuti e massa di donne cattive invidiose. Perché la natura è stata avversa nei loro riguardi. Dateci un taglio e sorridete al posto di rompere la devozione agli altri pensate alla vostra felicità".