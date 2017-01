Paola Caruso pazza dell'ex tronista Lucas Peracchi: "E' l'uomo della mia vita"

Archiviata la storia con Luca, figlio di Paolo Bonolis, la Bonas Paola Caruso ha un nuovo amore: l'ex tronista Lucas Peracch i. La coppia si è messa in posa a bordo piscina per Novella 2000 e l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, che sfoggia un bikini da 10 e lode, dice di essere pazza di lui: "Ci siamo incontrati prima che partissi per il reality, è stato un colpo di fulmine. Pensavo molto a Lucas quando ero in Honduras".

"Quando sono rientrata ho deciso che doveva essere l'uomo della mia vita. E' perfetto: ama lo sport come me, ama gli animali e soprattutto mi sopporta. Andremo in vacanza a Ibiza. Durante il giorno faremo lunghe cavalcate e molto sport. Lui è fissato con il fisico, è bellissimo".



La Caruso ammette di essere cambiata e maturata molto grazie all'esperienza all'Isola dei Famosi. Non le dispiacerebbe infatti sposarsi anche se "è ancora presto, ma ci amiamo alla follia" e si sente "una persona migliore, si è aperto un nuovo mondo che prima non capivo o non volevo capire". E in questo mondo ci sarà spazio anche per il suo Lucas.