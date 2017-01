Scatto felino per Paola Barale , che su Instagram regala una foto maliziosa in canottiera e calze nere con la sagoma di due gattini. Cappello nero in testa e anfibi ai piedi, la conduttrice si è tuffata anima e corpo nella sua nuova avventura televisiva. Sarà infatti al timone di " Flight 616 ", il nuovo adventure dating show che andrà in onda su Italia 1 in primavera e che seguirà il percorso di otto single in cerca dell'amore.

Via social la Barale aggiorna di tappa in tappa il suo diario di viaggio con fotografie di paesaggi mozzafiato e selfie in luoghi esotici. La sua avventura televisiva on the road la sta portando in giro per il mondo, tra aeroporti e natura incontaminata, sempre in compagnia del suo team.



Con piglio sportivo e scarpe comode, la conduttrice affronta ogni nuova sfida con grinta. Ogni tanto però si lascia anche andare a scatti più seducenti... per la gioia dei suoi fan.