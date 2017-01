2 ottobre 2014 Paola Barale: "Raz Degan non mi vuole sposare, i figli invece non li ho mai voluti" La showgirl si confessa a "Grazia" e parla di amore, lavoro ed ex... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:37 - I figli Paola Barale non li ha mai voluti, ma il matrimonio con Raz Degan lo sogna sempre. La showgirl si confessa al settimanale "Grazia", racconta che si è rimessa in gioco con la serie tv "Canciones" che realizzerà in Argentina come coproduttrice e protagonista, parla dell'ex marito Gianni Sperti e ammette: "Le nozze? Raz non ci sente. Io gliela butto là ogni due per tre...".

Da anni fidanzata con Degan, non viaggia più con lui come un tempo: "Propone avventure sempre più estreme e non mi sento di seguirlo" e rivela il segreto che li tiene ancora insieme dopo molto tempo: "La mia grande pazienza! Stando con lui mi sono guadagnata un posto in paradiso. Scherzi a parte, Raz è un uomo straordinario e con lui non mi annoio mai. Stiamo molto insieme ma passiamo anche dei periodi separati. E allora facciamo lunghissime chiacchierate via Skype. Quasi quasi ci parliamo di più attraverso il computer che di persona".



Ma perché non si sono sposati? "Io gli dico 'Guarda bello, che sono una donna da sposare', ma lui niente. Io credo nel matrimonio". Anche di bambini nella coppia non se ne parla: "I figli non li ho mai voluti. Se in Italia dichiari di non avere l'istinto materno ti saltano tutti addosso, ma io voglio essere sincera. Adoro i figli degli altri, vivo circondata dai cani ma non me la sentirei di cambiare vita".



Dell'ex marito (il ballerino Gianni Sperti con cui è stata sposata dal 1998 al 2002) la Barale parla con tono lapidario: "Senza mancare di rispetto a quella persona con cui ho chiuso i rapporti, mi sembra di non essere mai stata sposata. Ma quando sono andata all'altare ci credevo. Poi è venuto Raz". Fra tre anni Paola avrà 50 anni: "Mi fa proprio arrabbiare. Fosse stato per me, mi sarei fermata a 35". Come si immagina tra vent’anni? "Su un'isola non troppo lontana. Serena. E sposata. Chi c'è c'è, Raz è avvertito".