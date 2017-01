Paola Barale "pilota" l'ultimo "Flight 616" in Marocco

Dopo oltre 42mila chilometri percorsi si conclude in Marocco, tra la città rossa, Marrakech, e il deserto del Sahara, il primo adventure dating show della tv italiana condotto da Paola Barale. In prima serata su Italia 1, alle 21.10, va infatti in onda il 16 giugno l'ultima puntata di “Flight 616” con la sfida mozzafiato delle tre coppie finaliste.

Andressa e Davide, Celeste e Juri, Ginevra e Federico, dopo aver attraversato mezzo mondo e percorso oltre 42.000 chilometri, si sfideranno per aggiudicarsi l’ambito premio finale: 2 biglietti aerei per un giro del mondo in business class (tra le tappe, Dubai, Mumbai, Shanghai, Tokyo, Los Angeles). Nel corso della puntata ci saranno molte novità e colpi di scena e solo una coppia ce la farà. Quale?



Nella penultima puntata le coppie giunte in semifinale si erano sfidate a Madrid, capitale spagnola, e i concorrenti di Flight 616 avevano dovuto affrontare due difficili prove: la prima a Plaza De Toros, i concorrenti travestiti da toreri dovevano condurre il numero più alto possibile di animali in un recinto, e la seconda a Plaza Mayor, dove dovevano cercare alcuni personaggi con l’aiuto di particolari indizi. Al ballottaggio erano andate le due coppie formate da Andressa e Davide e da Tanya e Julian, quest’ultima eliminata.