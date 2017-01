Paola Barale: "Non sono mamma per scelta"

"Non sono mamma per scelta, forse un po' per mancanza di coraggio e forse perché sarei troppo apprensiva". Queste le parole di Paola Barale ospite a "Verissimo", in onda sabato 8 novembre alle 16.15. A Silvia Toffanin che le chiede se lo sarà in futuro, la showgirl, risponde: "No, non è un mio desiderio primario e in tredici anni di relazione con Raz (Degan, ndr) è capitato che ne parlassimo. A lui un figlio potrebbe piacere più che a me".