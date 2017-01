Paola Barale, bikini e vacanze da single

"Più che altro mi è capitato di viaggiare con i miei fidanzati - ha raccontato in una recente intervista - sono sempre stata in coppia, da quando avevo 16 anni. Ed è andata sempre molto bene, mai un litigio. Anzi, a volte il viaggio è stato 'riparatore' di qualche stanchezza del rapporto".

Paola non si sente sola. Anzi: "Come dico spesso, ho ritrovato una vecchia amica, Paola, me stessa, e voglio passare del tempo con lei. In più, senza legami, posso permettermi di decidere in pieno della mia vita. Non so quanto durerà, probabilmente arriveranno nuovi amori, ma ora è giusto così, e anche bello. Sto cambiando, e c'è molta leggerezza".