Pamela Prati sempre super sexy, la sua doccia al mare conquista i social

Pamela Prati non smette di stupire. Alla soglia dei 60 anni, che compirà il 26 novembre, l'ex showgirl del " Bagaglino " dimostra di avere ancora un fisico invidiabile. Lo scatto postato sui social in cui si è fatta fotografare sotto la doccia ha conquistato i favori dei suoi follower sul web. E in un video in cui appare radiosa, lascia un dedica romantica alla sua terra, la Sardegna .

Un florilegio di "sei belllissima" e "uno spettacolo della natura" nei commenti devono aver fatto piacere alla showgirl di origine sarda (nata a Ozieri, il suo vero nome è Paola Pireddu) che ha pubblicato uno scatto in cui appare sensuale, mentre si fa una doccia al mare. Suscitando l'interesse di chi continua a seguirla sui social.



Qui la Prati dedica spesso post alla Sardegna, come nell'ultimo video in cui appare radiosa e in abito bianco su una spiaggia, con in sottofondo la canzone "Cuore e vento" dei Tazenda e Modà. E tra gli hastag il romantico #sardegnatiamo.