Pamela Prati e Syria ospiti di "Bring The Noise"

Syria, Angelo Pintus, Guillermo Mariotto, l'attore comico Gianluca Fubelli, il campione olimpico di judo Fabio Basile e il saltatore in lungo Andrew Howe sono i concorrenti di questa settimana di "Bring The Noise". Il nuovo game show tutto musicale di Italia 1 condotto da Alvin torna infatti mercoledì 19 ottobre in prima serata. Ritroveremo in gioco Paola Barale e Katia Follesa. Saranno ospiti Pamela Prati e Luca Dirisio.