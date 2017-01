Pamela Petrarolo, mamma che pancia! L'ex Non è la Rai sta per partorire

Da ex volto di "Non è la Rai" a mamma per la seconda volta. Pamela Petrarolo a giorni partorirà il secondo figlio, un maschietto, che farà compagnia alla primogenita Alice, nata 12 anni fa. A mostrare su Instagram l'enorme pancione della 39enne cantante romana, mentre scatta un selfie in bikini, è stata l'amica Barbara d'Urso, che di recente ha ospitato la Petrarolo anche a "Pomeriggio Cinque".