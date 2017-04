Pamela Anderson, scatti ad alto tasso erotico alla soglia dei 50 anni

Sexy e sensuale alla soglia dei 50 anni. Pamela Anderson, che il 1 luglio festeggerà mezzo secolo, posa con le sue curve perfette e impeccabili per il famoso fotografo Rankin in una serie di scatti in bianco e nero per la campagna pubblicitaria del brand d'intimo Coco de Mer. Bellissima e senza età l'ex bagnina di Baywatch non ha perso smalto e sex appeal.

La modella e attrice è stata immortalata in tacchi a spillo e lingerie nera, hot pants attillati a vita alta e reggiseno senza spalline, poi in body di pizzo trasparente, che esaltano le sue forme perfette e sensuali. E mentre si vocifera che la bella ex Baywatch abbia "allacciato" una relazione amorosa e "clandestina" con Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, lei si gode ancora una popolarità, che non perde colpi e che un fan su Instagram riassume così: "There will never be another Icon like Pam... She set the world on it's ear. #Queen", Non ci sarà mai un'altra icona come Pam. Lei mette il mondo ai suoi piedi"... Davvero una vera regina dall'indiscutibile carica erotica.