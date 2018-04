Pamela Anderson: "Playboy mi ha salvato la vita dopo tutti gli abusi subiti"

A " Playboy " Pamela Anderson non deve soltanto la notorietà, ma molto di più. In una intervista a " Us Weekly ", l'attrice e modella ha detto che la rivista di Hugh Hefner le ha salvato la vita, nel vero senso della parola. "Ero dolorosamente timida come una bambina - ha raccontato -. Da piccola ero stata molestata da una babysitter e i primi rapporti con gli uomini non erano stati consensuali. 'Playboy' mi ha dato la forza, mi ha salvato la vita".

Playboy, Pamela Anderson e le altre: ecco come sono cambiate le "conigliette" Playboy 1 di 15 Olycom 2 di 15 Playboy 3 di 15 Playboy 4 di 15 Italy Photo Press 5 di 15 Playboy 6 di 15 Ansa 7 di 15 Playboy 8 di 15 Ansa 9 di 15 Playboy 10 di 15 Olycom 11 di 15 Playboy 12 di 15 Italy Photo Press 13 di 15 Playboy 14 di 15 Olycom 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow Sexy modelle e attrici sono molto diverse da quando posarono per la copertina del popolare magazine negli Anni Novanta leggi tutto

La carriera di coniglietta di successo per la Anderson è iniziata nel 1989, quando ha posato per la sua prima copertina, mentre un anno più tardi è stata incoronata "Playmate del mese". Un'affermazione che le ha cambiato l'esistenza. "Mi sentivo veramente in trappola nel mio profondo e avevo bisogno di liberarmi - ha raccontato -. Posare per 'Playboy' è stata una liberazione e mi ha dato modo di incontrare artisti, attivista e gentiluomini".



Pamela ha parlato per la prima volta delle sue esperienze traumatiche nel 2014: oltre a subire molestie dalla babysitter tra i 4 e gli 8 anni, a 12 anni venne violentata da 25enne amico del fratello del suo boyfriend, e poi, più grande, subì una violenza di gruppo da parte del suo fidanzato e da altri sei uomini. Momenti per lei atroci che però riuscì a superare grazie al mondo dorato di Hugh Hefner.