Pamela Anderson, morsi trasgressivi al nuovo "toy boy"

Di nuovo single, Pamela Anderson se la spassa a Miami. L'ex bagnina di " Baywatch " ha lasciato il segno a un recente party al " The Hall ". La trasgressione è sempre stata il suo biglietto da visita, così per non deludere i fan e i paparazzi, prima ha si è fatta immortalare sfoggiando una scollatura vertiginosa, poi ha cominciato a mordere il fashion editor Dorian Grinspan . Muscoloso e 21enne. E' la nuova preda?

Pamela, 48 anni portati splendidamente, in una intervista rilasciata a "Entertainment Tonight" giura di non volersi più sposare dopo ben tre matrimoni falliti: "E' stata dura... ho già dato". Non solo. La Anderson ha anche fatto una promessa: "Non frequenterò nemmeno più uomini almeno fino a dopo Natale". Una promessa, a quanto pare, non mantenuta.