Pamela Anderson bandita dal funerale di Sam Simon per colpa di un anello

13:09 - Pamela Anderson non potrà partecipare ai funerali dell'amico Sam Simon, il co-creatore dei Simpson che si è spento l'8 marzo per un cancro al colon. A quanto riporta TMZ i familiari si sono scagliati contro l'ex bagnina di Baywatch per colpa di un anello da 800mila dollari, che Simon le regalò qualche settimana prima di morire. Secondo una fonte la famiglia è "inorridita dalla sfacciataggine della Anderson, che si è approfittata di un uomo debole".

Le campagne in favore degli animali avevano avvicinato Simon alla Anderson, testimonial storica della Peta, e i due erano amici da parecchi anni. L'ultimo 'regalino' (che le ha donato senza dire nulla alla famiglia) ha però reso Pam persona non gradita alle esequie del produttore, che si terranno il 17 marzo in forma privata.



Per ora la Anderson non ha commentato l'accaduto, anche perché non è il solo problema che la affligge in questo momento. L'attrice sta infatti cercando di ottenere un ordine restrittivo nei confronti di Rick Saloman, da cui sta divorziando, che a suo dire avrebbe tentato di strangolarla mentre facevano sesso.