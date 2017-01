Pamela Anderson animalista nuda e irriconoscibile

Pamela Anderson regala un nuovo nudo integrale, posando su "Paper Magazine" per promuovere la linea di scarpe vegan, presto in vendita, che ha creato in collaborazione con la stilista Amélie Pichard. L'ex bagnina di " Baywatch " si è lasciata immortalare senza veli, con una enorme parrucca bruna che l'ha resa quasi irriconoscibile. Il look è Anni Cinquanta, il fisico invece è sempre invidiabile, nonostante i 48 anni.

Nessuna aspirazione da stilista per Pamela Anderson, solo la voglia di lanciare uno nuovo progetto per diffondere il suo credo animalista. Attivista convinta per i diritti degli animali e promotrice di numerose campagne in cui ha fatto di tutto, compreso spogliarsi ripetutamente, l'ex playmate ha creato una linea di scarpe completamente "cruelty free", senza pelle, né test su animali.



"Cambieremo il mondo. Tutti noi. Abbiamo solo bisogno di fare la nostra parte. E sentirci amati. Ecco quando siamo al nostro meglio," ha detto la Anderson nell'intervista che accompagna il servizio fotografico. "Abbiamo il paradiso sotto i nostri piedi. Dobbiamo virare verso un'economia verde e le cose andranno meglio. Ci sarà più uguaglianza", ha proseguito non disdegnando di parlare della sua vita privata, che va a gonfie vele.



"E 'davvero liberatorio essere ancora in grado di essere me stessa. Che sollievo. Tutto quello che mi serve è avere l'approvazione dei miei bambini, il rispetto e l'amore. C'è anche un uomo nella mia vita che mi fa sentire come mai prima. Ho davvero tutto", ha detto alla rivista. Chi sarà il fortunato?