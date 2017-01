Palinsesti Mediaset: ecco tutti i dettagli

CANALE 5 - PRIME TIME: SETTE DEBUTTI ASSOLUTI



Nuovo Show Con Gerry Scotti - L'inedito programma con bambini dalle abilità straordinarie



Grande Fratello Vip - Con Ilary Blasi



Zelig Event - Quattro puntate evento con Michelle Hunziker e Christian De Sica



House Party - Una casa, un mazzo di chiavi, un palcoscenico. E poi tanto divertimento, musica, spettacolo, emozioni, ironia e autoironia. Sei serate speciali targate Fascino con diversi protagonisti tra cui la coppia d'eccezione Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, i Pooh, Il Volo, Alessandra Amoroso con Elisa e Emma, Biagio Antonacci e molti altri ancora...



Solo per loro - Genitori separati devono riavvicinarsi e condividere scelte difficili nell'interesse dei propri figli



Your Song - Il nuovo music show con grandi cantanti alla ricerca della canzone del secolo



Concerti Evento - In esclusiva i concerti negli stadi di grandi popstar italiane: da Laura Pausini ai Pooh



Tu si que vales



C'è posta per te



Amici



Adriano Celentano in esclusiva in primavera - La collaborazione tra Canale 5 e Adriano Celentano è cresciuta. L'idea originale si è trasformata in prime serate con un racconto in graphic novel creato da Celentano per il pubblico italiano: "Adrian". E non si esclude la partecipazione in prima persona del Molleggiato.



FICTION



Squadra Antimafia: Il ritorno del boss - Nuovi episodi inediti con Giulio Berruti, Ennio Fantastichini, Daniela Marra, Paolo Pierbon



Chiamatemi Francesco - Due serate evento dedicate alla prima fiction al mondo sulla vita di Papa Bergoglio, dalla giovinezza nell'Argentina di Videla fino all'elezione al Soglio Pontificio tre anni fa.



Rimbocchiamoci le maniche - Con Sabrina Ferilli



Nome in codice solo - Con Marco Bocci, Peppino Mazzotta e Diana Fleri



Operazione Mafia Capitale: Squadra Mobile - Con Giorgio Tirabassi, Daniele Liotti, Valeria Bilello, Marco Rossetti



Liberi Sognatori - Ciclo in 4 film tv di impegno civile realizzate in esclusiva per Canale 5. Raccontano 4 figure eroiche della cronaca italiana assassinate tra gli anni Settanta e Novanta: Libero Grassi, Renata Fonte, Mario Francese ed Emiliano Loi

Gianni Morandi - Il ritorno alla lunga serialità di un protagonista d'eccezione



SECONDA SERATA



Nicola Porro - Un'edizione totalmente rinnovata di Matrix



Piero Chiambretti - La prima contaminazione tra attualità e spettacolo



L'intervista - Al centro Maurizio Costanzo, un ospite dalla personalità importante e un cubo. Le domande di Costanzo e una serie di immagini proiettate sulle pareti, avvolgono l'ospite di turno in un mondo di emozioni, così forti da volerla a volte fermare. Un nuovo programma prodotto da Fascino che crea un nuovo modo di esplorare l'animo umano per conoscere meglio le figure più intriganti, controverse o semplicemente più amate dal pubblico italiano.



Caduta libera - Dopo il successo rivelazione torna il preserale con Gerry Scotti



Striscia la Notizia - 29esime edizione



PRIME TIME SPORT



Champions League: Una grande esclusiva free - L'unico match italiano in chiaro di ogni turno fino alla finale

ITALIA UNO



ACCESS PRIME TIME



La nuova cultura moderna - Ideato da Antonio Ricci



PRIME TIME



People come together - L'inedito music-game show condotto da Alvin Talent Show



Talent Show - Il primo talent show dedicato a beffe e prese in giro

Nuovo Format - Con Simona Ventura - Chiunque vorrebbe cambiare qualcosa di sé ma per molte persone questo qualcosa sembra essere un ostacolo insormontabile, una montagna da scalare. Ma niente è impossibile, se lo si vuole veramente. Che si tratti di un make over puramente estetico o di un cambiamento interiore, di una remise en forme del corpo o dell'anima, lo scopo di questo programma Fascino è uno solo: aiutare le persone a riconquistare autostima e sicurezza attraverso una trasformazione che le liberi e consenta loro di essere se stesse. A patto che siano disposte a mettersi in gioco fino in fondo. Voi cosa siete disposti a fare per cambiare?



Ultima Fermata - Un luogo dove i protagonisti possono fermarsi, guardarsi dentro, esplorare il proprio stato d'animo, capire cosa realmente vogliono e come si devono comportare di conseguenza. L'ultima fermata... prima di una scelta importante. Nuova produzione Fascino.



SECONDA SERATA



Gogglebox - Famiglie italiane di ogni genere commentano la tv senza peli sulla lingua



PRIME TIME: BRAND ESCLUSIVI



Colorado - Condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu



Le Iene - Due appuntamenti di prima serata a settimana

PRIME TIME: ONE MAN SHOW

Angelo Pintus - Dall'Arena di Verona



Andrea Pucci - Dal Teatro Nuovo di Milano

- Programma totalmente inedito di documentari e approfondimenti- A cura di Siria Magri con Alessandra Viero- Con Paolo Del Debbio- A cura di Siria Magri con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero- Nuova edizione- Con Alfonso Signorini e Rosita Celentano- L'attualità in diretta- A cura di Alessandro Banfi- A cura di Toni Capuozzo- A cura di Stella Pende- Con Marco Berry- Con Barbara Palombelli- Con Davide Mengacci e Michela Coppa- Con Diego Dalla Palma- Le ragazze più sportive della tv alla scoperta di un nuovo continente