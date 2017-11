Ossessione bellezza: sempre più donne col seno rifatto

A Pomeriggio Cinque si parla di bellezza: da Giulia De Lellis che nella casa del Grande Fratello sottopone i suoi coinquilini a trattamenti forzati di bellezza, alle gemelle Vella, ex gieffine, che si sono rifatte da poco il seno. Ormai più si va dal chirurgo plastico e più si è belli. Nella trasmissione di Barbara D’Urso scatta la polemica tra le opinioniste Cristina Del basso, Paola Caruso, Serena Garitta, Morena Funari e Lidia e Jessica Vella contro Roger Garth che sostiene che quando si è troppo giovani bisognerebbe evitare la chirurgia. “Che razza di messaggio date ai ragazzi che ci guardano? Siete tutte rifatte. Venite in tv solo per mettervi in mostra”, ha aggiunto l’attore. “Che bisogno c’è di far vedere le vostre tette in tv?”. Immediata la risposta del parterre femminile. Le gemelle Vella dicono che “ora si sentono bene e a loro agio con il loro corpo”, mentre Cristina Del Basso replica a Garth dicendogli: “Sei solo geloso, le mie tette pesano sicuramente di più del tuo quoziente intellettivo”. Una battaglia quella tra l’essere e l’apparire che continua a tenere banco nei talk.