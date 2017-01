Orietta Berti: "La verità sulla mia pensione"

Dopo le polemiche sulle dichiarazioni di Orietta Berti sulla sua pensione da 900 euro al mese dopo 50 anni di carriera, la cantante sceglie " Pomeriggio Cinque " per chiarire i malintesi . "Lo posso giurare sulla vita dei miei figli, non ho mai detto che prendo una pensione da fame, che non riesco a vivere e che devo cantare per mantenermi. Sono sempre stata parsimoniosa e posso permettermi di avere una vecchiaia serena", assicura la cantante.

"C'è tanta gente che non ha niente da fare e che sfoga la sua rabbia appena ha un piccolo gancio", la rincuora Barbara d'Urso leggendo i commenti del popolo del Web e dei social che hanno "massacrato" la cantante dopo le esternazioni sulla pensione.



"Voglio continuare a cantare, leggere quelle dichiarazioni che non ho rilasciato mi ha fatto male perché poi a casa le persone hanno delle reazioni, giustamente - continua la Berti - Io ci sono rimasta male per il 'devo' continuare a lavorare. Io non devo far niente, canto perché è la mia vita. Così è stata offesa la mia persona e i pensionati che vivono con pochi soldi. Dico anche che poi ci sono i politici, che dopo sei mesi di lavoro in Parlamento magari percepiscono una pensione tre volte superiore alla mia che verso i contributi da 50 anni.