Orietta Berti: “I miei 50 anni di musica e di matrimonio”

“Sono stata una donna fortunata”: così Orietta Berti, al Maurizio Costanzo Show, ha commentato i suoi 50 anni di musica, che coincidono con 50 anni di matrimonio. La cantante emiliana, che è stata 11 volte a Sanremo, ha venduto più di 15 milioni di dischi ed è sposata con Osvaldo, ha raccontato a Maurizio Costanzo che tra i ricordi a cui ripensa più spesso ci sono “gli inizi della mia carriera, quando ero a Milano in un pensionato di suore. Ricordo la loro gentilezza ma non ho mai pensato di farmi suora”. E sull’uomo della sua vita ha spiegato: “Non è facile trovare un uomo che ti sopporti, ti capisca e ti segua: mio marito mi ha sempre seguito, mi ha fatto da produttore, da autista…”. E sarà anche per questa sua dedizione che Osvaldo si è meritato la dedica più bella, dal palco del Maurizio Costanzo Show, sulle note di “Tu sei quello che”.