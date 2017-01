Orietta Berti: "Ho perso nove chili, ecco come sono tornata in forma"

"Ho perso nove chili durante tutta la stagione". Orietta Berti ha vinto la sua sfida. A " Pomeriggio Cinque " aveva infatti annunciato di essersi messa a dieta e di seguire un regime alimentare rigido che però prevede di tutto: frutta, yougurt magro, formaggio, carne, pasta e verdure a volontà. Bene, la cantante è tornata nel salotto di Barbara d'Urso per mostrare come è tornata in forma.

A gennaio Orietta aveva confessato in trasmissione di voler dimagrire di otto chili. Ed è riuscita a perderne uno in più. Da 74 chili è quindi passata a 65. La cantante si è detta molto soddisfatta: "L'unica cosa su cui ho sgarrato è il cioccolato, era previsto solo fondente e a me non piace, così mi sono buttata sullo yougurt magro".