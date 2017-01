22 giugno 2016 15:12 Orange Is The New Black, su Premium Stories la quarta stagione inedita Da giovedì 23 giugno in prima serata i nuovi episodi del comedy-drama americano

La quarta stagione inedita di “Orange Is The New Black" arriva su Premium Stories in prima serata a partire dal 23 giugno. Nei nuovi episodi ampio spazio sarà dedicato al movimento Black Lives Matter, che si batte contro la violenza della polizia nei confronti delle persone di colore. I diritti civili sono da sempre l'anima dello show e l'intero cast recentemente ha preso posizione in solidarietà ai parenti delle vittime del massacro di Orlando.

Tante novità in arrivo per questa nuova sfrenata stagione che vede la protagonista, Piper Chapman (Taylor Schilling), diventare sempre più tosta tra le mura del carcere. Dovrà però fare i conti con le nuove arrivate; Litchfield è infatti stata acquistata da una società che per fare profitto si prende a carico un centinaio di nuove detenute, che rendono il carcere sempre più affollato e la situazione sempre più caotica.



Grande ritorno per i personaggi di Nicky Nichols (Natasha Lyonne, l'unica attrice ad essere stata davvero in carcere) e di Jane Ingalls (Beth Fowler). Tra le new entry ci saranno Kasey, interpretata da Kelly Karbacz e Desi Piscatella, il capo delle guardie, interpretato dall’attore di "Dexter! Brad William Henke. Blair Brown interpreterà la nuova detenuta Judy e porterà non poco scompiglio.

