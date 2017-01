4 febbraio 2015 Oprah Winfrey e Ava DuVernay di nuovo insieme per una serie tv La regista di "Selma" sta lavorando al suo primo telefilm che vedrà Oprah in veste di produttore e interprete di alcuni episodi Tweet google 0 Invia ad un amico

10:00 - Dopo “Selma”, il binomio Oprah Winfrey-Ava DuVernay si rivedrà sul piccolo schermo. La regista scriverà, dirigerà e produrrà la sua prima serie tv per il canale OWN. Il telefilm si ispira al romanzo d'esordio di Natalie Baszile “Queen Sugar”, storia di una giovane madre nera che lascia Los Angeles quando eredita una fattoria di canna da zucchero in Louisiana. Oprah produrrà la serie e reciterà in alcuni episodi.

Reduce dalla delusione della mancata nomination all'Oscar come miglior regista, la DuVernay si è buttata a capofitto nel lavoro, impostando non solo questo suo primo progetto televisivo, ma anche un nuovo film. Nelle scorse settimane la regista aveva preannunciato di avere in cantiere una pellicola ambientata durante l'uragano Katrina. Anche la notizia relativa alla nuova serie tv aleggiava da dicembre, quando la DuVernay dichiarò di avere tra le mani un progetto di 8 o 10 puntate basato sull'esperienza afroamericana negli Stati Uniti.