One Direction senza segreti tra racconti e musica su Italia Uno

08:33 - Stasera in onda in prima serata su Italia Uno l'evento "Italia1D - One Direction-Roma Dicembre 2014". La boyband si esibirà per la prima volta in Italia in uno show televisivo speciale. Federica Panicucci accoglie Harry, Louis, Liam, Niall e Zayn negli studi di "Amici di Maria De Filippi". Il concerto va in onda in diretta radiofonica su Rtl 102.5 con il commento di Angelo Baiguini.

Gli One Direction eseguono live per la prima volta in Italia, oltre ad alcuni dei loro più grandi successi, anche canzoni tratte da "Four", il nuovo disco che solo nella prima settimana ha conquistato in Italia il disco di platino, ha venduto 2 milioni di copie nel mondo ed è entrato al numero 1 delle classifiche di iTunes di ben 85 Paesi. Nel corso del programma, Harry, Louis, Liam, Niall e Zayn si racconteranno a Federica Panicucci in una lunga intervista e rivivranno insieme ai fan i momenti più emozionanti della loro carriera.



Il pubblico presente in studio è composto da cento fortunati fan arrivati da tutta Italia grazie alla vittoria in un gioco lanciato dal sito di Rtl 102.5 che ha raggiunto 2.359.635 di visite in sei giorni.